Эксперты назвали 4 кроссовера/внедорожника, которые не стоят своих денег

Цены на автомобили в мире продолжают рост, а это значит, что покупатели все чаще задумываются о том, на что они тратят свои «кровные». Американские эксперты из издания «HotCars» раскрыли четыре кроссовера/внедорожника, которые, по их мнению, не стоят своих денег.

Mazda MX-30

В 2019 году Mazda поделилась информацией о том, что готовит свой первый серийный электромобиль MX-30. Машина появилась годом спустя и на первых порах пользовалась неплохой популярностью. Многим понравился ее дизайн, а также двери-раскладушки, вдохновленные спортивным купе RX8.

Будущее автомобиля выглядело светлым, поскольку он был одним из самых недорогих электрокаров на рынке. Но проблемой оказался низкий запас хода, обеспечиваемый батареей емкостью всего в 35 кВт/ч.

Если в первые годы производства дальнобойность MX-30 считалась относительно неплохой (200 километров на полностью заряженном аккумуляторе), то в современном мире этот показатель кажется мизерным и крайне неудобным для эксплуатации автомобиля.

Lexus GX

Один из роскошных внедорожников, который способен удивлять в том числе там, где дороги отсутствуют в принципе. Но с ним далеко не все так замечательно, как все думают.

Во-первых, его покупателю придется довольствоваться неуклюжим дизайном «старой школы», который по современным меркам сильно устарел.

Во-вторых, конкуренты GX сейчас предлагают гораздо больше опций комфорта и мест для хранения вещей, чем имеется в нем.

Кроме того, автомобиль большой и тяжелый, поэтому обладает медленным ускорением и очень высоким расходом топлива. Многие из этих проблем исправили в новом поколении этого внедорожника, но пока оно продается лишь на нескольких рынках.

Tesla Model Y

Еще один электрический кроссовер, но уже от Tesla, который считается чем-то вроде «внедорожной» версии седана Model 3. Машина быстра, просторна и маневренна, но у нее есть сразу ряд проблем, которые отталкивают покупателей.

Первое, на что жалуются владельцы Model Y, это качество материалов и сборки. А еще их не устраивают постоянные проблемы с системой кондиционирования воздуха и электроникой.

При всем этом у Model Y есть ряд недостатков с точки зрения безопасности. Не так давно страховой институт NHTSA отправил эту Tesla на сервисную компанию из-за ослабления болтов суппортов, а также проблем с тормозами, подвеской и ремнями безопасности. И, похоже, в новом модельном году часть из них не была устранена, о чем говорят многочисленные негативные отзывы на профильных форумах.

Mercedes-Benz GLE

Внедорожник компании Mercedes-Benz может похвастать комфортной подвеской и наличием под капотом мощных двигателей, но существует как минимум один компонент, в котором машина очень плоха – и это надежность.

За последние годы машина 11 раз попадала под отзывную кампанию из-за проблем с двигателем, целостностью кузова, электроникой, электрикой и системой кондиционирования воздуха. И это далеко не все.

Невнятное рулевое управление, сложный интерфейс мультимедийной системы и узкий третий ряд сидений заставляет покупателей выбирать альтернативные варианты, вроде BMW X5 и Audi Q7.