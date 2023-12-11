Раскрыты самые безотказные автомобили по версии американцев

Автомобили Toyota обладают образцовой надежностью. Это утверждение в очередной раз доказал рейтинг, опубликованный американским авторитетным агентством «Consumer Reports». В нем эксперты ранжируют машины в зависимости от количества технических проблем, приходящихся ежегодно на каждую модель.

В ТОП-10, опубликованном заокеанским изданием, оказалось сразу семь представителей модельной линейки Toyota. Причем четыре из них расположились на лидирующих позициях.

Самым крепким автомобилем по версии американцев оказался Toyota 4Runner с оценкой в 87 баллов из 100. На второй строчке с точно таким же итоговым баллом расположился гибридный вариант Toyota Camry, а тройку замкнул этот же седан, но с ДВС (86 баллов).

Четвертое место оставил за собой кроссовер Toyota RAV4 Prime (84 балла), а единственной «не тойотой» в пятерке оказался BMW X5 с результатом 82 балла.

Шестым стал Subaru Forester, удостоившийся оценки за общую надежность в 82 балла, а седьмое место досталось простому Toyota RAV4 (80 баллов).

Восьмая строчка чарта покорилась Acura RDX с теми же 80 баллами, тогда как девятое и десятое места оккупировали еще две «Тойоты» – Corolla и гибридный вариант кроссовера Highlander (77 и 75 баллов за надежность соответственно).