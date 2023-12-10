Самые медленные полицейские машины в мире: преступники будут смеяться 

Многие привыкли к тому, что машины, на которых передвигаются стражи порядка в большинстве стран мира, заточены под скорость, что позволяет быстрее догонять преступников. Но такое положение вещей далеко не всегда является правилом.

Daily-Motor.Ru составил ТОП из полицейских автомобилей в 2023 году, которые не могут похвастать высокими скоростными показателями.

Ford Mondeo (Ирландия)

Один из самых распространенных автомобилей в полиции Ирландии. Машина, оснащенная экономичной подключаемой гибридной силовой установкой, не способна похвастать высокой динамикой. С места до 100 км/ч она разгоняется всего за 9,2-секунды.

Mitsubishi Delica (Тайвань)

Восьмую строчку в этом ТОП-е занимает очень вместительный, но отнюдь не самый быстрый минивэн, больше известный своими внедорожными характеристиками, нежели скоростью.

Турбодизель, работающий в паре с полным приводом, позволяет ему разгоняться с места до 100 километров в час ровно за 10 секунд.

Toyota Hilux (Нигерия и Гватемала)

Самый популярный полицейский автомобиль в Нигерии и Гватемале – это знаменитый японский пикап компании Toyota. Машина не предназначена для быстрой езды и разгоняется с места до «ста» всего за 10,2-секунды.

Lada Vesta (Россия)

Детище «АвтоВАЗа» является не только флагманом марки Lada, но и одним из наиболее часто используемых автомобилей местной полицией.

В самой производительной на сегодняшний день версии (Sportline), использующей моторы от Granta Sport, такие 4-дверки разгоняются с места до 100 км/ч за 10,2-секунды.

Toyota Corolla (Филиппины и Таиланд)

Еще одним полицейским автомобилем со скромными динамическими характеристиками является Toyota Corolla, на которой патрулируют улицы Филиппин и Таиланда.

На разгон от 0 до 100 км/ч ей требуется целых 10,5-секунды, что ставит сотрудников правопорядка перед преступниками в не самое удобное положение.

Opel Astra (Великобритания)

Продаваемый в «Туманном Альбионе» под маркой Vauxhall хэтчбек Astra обладает крайне скромной динамикой для того, чтобы быть полицейской машиной, но все-таки ей является. Даже несмотря «смешной» разгон с места до 100 км/ч, на который уходит 10,6-секунды.

Dacia Logan (Румыния)

В Румынии чтут местную автомобильную промышленность, поэтому полицейские страны передвигаются на скромных седанах Logan. Для того, чтобы достигнуть скорости в 100 километров в час при старте с места, у патрульных уходят долгие 12 секунд.

Chevrolet Cruze (Сингапур)

Серебро в этом рейтинге досталось хорошо известной в России 4-дверке Chevrolet. Американскому седану, на котором ездят полицейские в Сингапуре, требуется целых 12,5-секунды, чтобы разогнаться от 0 до 100 км/ч. Безоговорочное второе место.

Renault Duster (Колумбия)

Что касается самого медленного полицейского автомобиля в мире, то им может по праву называться кроссовер Dacia Duster, используемый патрульными Колумбии. Для того, чтобы разогнать эту машину до скорости в 100 километров в час, полицейским приходится ждать бесконечные 12,6-секунды.