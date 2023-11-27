Новый Renault Twingo, который может построить Geely, показали на первом изображении

В гамме моделей Renault компакт-кар Twingo появился еще в 1992 году. За прошедшие три десятилетия машина всего дважды меняла поколение, последнее из которых (3-я генерация) было построено в связке с немецким концерном Daimler и его суббрендом Smart.

Неделю назад французы анонсировали новый Twingo, который должен дебютировать в 2025 году. Дизайнеры с местного портала «L’Argus» внимательно изучили изображения концепта «четвертого Твинго», подготовив первый рендер этой модели в серийном варианте.

На выложенной в Сеть компьютерной визуализации показался маленький хэтчбек, работающий исключительно на электричестве. Его размеры выглядят плюс-минус такими же, как и в случае с актуальным поколением, но дизайн сильно отличается.

Во-первых, у нового Twingo более покатое лобовое стекло, плавно переходящее в капот. За счет этого дизайнерского решения машина выглядит более приземистой, нежели актуальный Twingo Electric.

Кроме того, хэтчбеку достались полукруглые фары, срисованные с концепт-кара образца осени этого года, между которыми установлен светящийся логотип Renault в форме ромба, а также похожий бампер, колесные диски и необычные дверные ручки.

В основу нового Twingo должна лечь платформа CMF-B EV, в укороченном варианте переименованная в архитектуру AmpR Small.

Тянуть на своей шее весь проект французы не собираются и уже ищут возможности для привлечения к разработке машины партнеров, одним из которых может стать Smart. Сейчас он, напомним, наполовину принадлежит китайской Geely.

В продажу хэтчбек поступит не раньше начала 2026 года.