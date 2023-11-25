Рекламные ролики автомобилей, которые были запрещены к показу на телевидении

Эффективная реклама должна быть в первую очередь эффектной, но порой в попытках привлечь больше зрителей маркетологи идут на нестандартные шаги, которыми в конечном счете и вовсе лишают себя телевизионной аудитории.

Редакция Daily-Motor.Ru собрала список из восьми рекламных автомобильных роликов, которые были запрещены к показу на телевидении по тем или иным причинам в различных странах мира.

Audi R8

Audi R8 – мощный автомобиль, который создан для того, чтобы ездить на нем быстро. Но это не стыкуется с законами в Великобритании, которые посчитали рекламу этой машины пропагандой безответственного вождения и сняли ее с эфира.

В ролике основной фокус сделан на глазном яблоке водителя R8, которое расширяется, когда слышит отражающийся от стен звук мотора V10 при проезде тоннеля.

BMW xDrive

Вновь «Туманный Альбион» и та же самая причина, что и в случае с Audi R8, вынудившая BMW снять из эфира рекламу возможностей своей системы полного привода xDrive. Британцы посчитали, что этот ролик пропагандирует опасное или безрассудное вождение.

Ford Mustang

Эту рекламу Ford Mustang в Великобритании запретили для показа по телевидению после получения агентством ASA (ответственное за контроль за соблюдением законов) дюжины писем от людей, которые посмотрели ее и пожаловались, что она может стать причиной для того, чтобы склонять людей к небезопасному вождению.

При этом в Ford утверждали, что ролик был предназначен для того, чтобы «противопоставить повседневные разочарования человека в рабочей жизни свободе при управлении Ford Mustang».

Более того, в компании заявили, что во время съемок машина ни разу не разогналась выше 25 км/ч. Впрочем, это не помогло и рекламу все равно сняли с эфира.

Volkswagen Amarok

Ироничная реклама от Volkswagen, предназначенная для австралийского телевидения. В ней показаны съемки маркетингового сюжета о пикапе Amarok, где режиссер делится своими идеями, а один из членов съёмочной группы раскрывает все причины, по которым каждая такая сцена будет запрещена для показа на «Зеленом Континенте». Завершается реклама слоганом «Слишком мощный для телевидения».

Разумеется, ролик тут же сняли с эфира. Австралийский орган контроля обвинил VW в поощрении опасных действий при обгоне, а также в безответственности.

Volkswagen Polo

Еще один случай из Соединенного Королевства. В рекламе нового Polo показаны различные сцены из жизни молодого человека, включая его аварии на велосипедах и мотоциклах.

Его отец, привыкший к ним, покупает ему Polo и оставляет сына за рулем. Усовершенствованные системы безопасности машины держат все под контролем и предотвращают потенциальные несчастные случаи.

Ролик был запрещен в Великобритании за поощрение опасного вождения, а также преувеличение преимуществ систем безопасности автомобилей.

Toyota Yaris GR

Рекламный ролик «заряженного» хэтчбека Toyota Yaris GR запретили после того, как в Австралии посчитали, что он пропагандирует небезопасное вождение. На его кадрах видно, как машина едет на высокой скорости, которая явно превышает установленный лимит правилами дорожного движения в стране.

Японцы согласились снять рекламу с эфира, но опубликовали пресс-релиз, в котором заявили, что не считают, что нарушили какие-либо правила.

Land Rover

Рекламу нового Defender в Великобритании запретили лишь за то, что она демонстрирует опасные сцены. На кадрах несколько внедорожников подъезжают близко к краю обрыва, пользуясь датчиками парковки.

В Соединенном Королевстве посчитали, что показывать по телевидению такое нельзя, поскольку ролик раскрывает особенность «парктроников», которая не соответствует действительности и вводит зрителей в заблуждение.

Toyota Hilux

Замыкает этот список пикап Toyota Hilux со своей рекламой, которую также запретили для показа в «Туманном Альбионе». Но причина оказалась нетривиальной.

Видеоролик обвинили в том, что он нарушает правила социальной ответственности по отношению к окружающей среде. Хотя в рекламе были всего лишь показаны кадры группы Hilux, едущих по руслу реки, как если бы это было стадо животных в документальном фильме о дикой природе.