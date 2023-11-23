В Чехии назвали 21 автомобиль, который поборется за звание лучшего в стране

Премия «Автомобиль года» проводится в Чехии уже 29 лет подряд. В этом году этот конкурс отметит 30-летний юбилей. Согласно списку номинантов, главной машиной 2024 года в этой стране может стать вседорожник Ford, большой Porsche, любопытный кросс-седан Citroen, а может быть даже и какой-то другой автомобиль.
Как пишет местное издание «Auto.cz», жюри из 20 членов, включающих в себя как журналистов, так и экспертов, скоро займется выбором лучшего среди 21 претендента.
Любой из них может оказаться новым лучшим автомобилем в Чехии и сменить на этом поприще прошлогоднего победителя в лице Honda Civic e: HEV.
Полный список номинантов на главную автомобильную премию года в Чехии:
- Alfa Romeo Tonale Q4 PHEV
- Audi Q8 e-tron
- BMW 5-Series
- Citroen C4 X
- Ford Bronco
- Honda CR-V
- Hyundai Ioniq 6
- Honda Kona Electric
- Jeep Avenger
- Kia EV9
- Lexus LM
- Lexus RZ
- MG 4 Electric
- Mitsubishi ASX
- Opel Astra ST GSE
- Porsche Cayenne
- Renault Espace
- Subaru Crosstrek
- Toyota Prius PHEV
Перед тем, как назвать обладателя золота, жюри отберет из этой 21-й модели пять финалистов. Судьи еще раз оценят их в начале 2024 года, после чего выберут абсолютного победителя. Результаты конкурса обещают объявить 6 февраля 2024 года.