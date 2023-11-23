В Чехии назвали 21 автомобиль, который поборется за звание лучшего в стране

Премия «Автомобиль года» проводится в Чехии уже 29 лет подряд. В этом году этот конкурс отметит 30-летний юбилей. Согласно списку номинантов, главной машиной 2024 года в этой стране может стать вседорожник Ford, большой Porsche, любопытный кросс-седан Citroen, а может быть даже и какой-то другой автомобиль.

Как пишет местное издание «Auto.cz», жюри из 20 членов, включающих в себя как журналистов, так и экспертов, скоро займется выбором лучшего среди 21 претендента.

Любой из них может оказаться новым лучшим автомобилем в Чехии и сменить на этом поприще прошлогоднего победителя в лице Honda Civic e: HEV.

Полный список номинантов на главную автомобильную премию года в Чехии: