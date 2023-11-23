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В Чехии назвали 21 автомобиль, который поборется за звание лучшего в стране

Многие из них продаются в России 

Текст: Михаил Романченко
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Премия «Автомобиль года» проводится в Чехии уже 29 лет подряд. В этом году этот конкурс отметит 30-летний юбилей. Согласно списку номинантов, главной машиной 2024 года в этой стране может стать вседорожник Ford, большой Porsche, любопытный кросс-седан Citroen, а может быть даже и какой-то другой автомобиль.

Как пишет местное издание «Auto.cz», жюри из 20 членов, включающих в себя как журналистов, так и экспертов, скоро займется выбором лучшего среди 21 претендента.

Любой из них может оказаться новым лучшим автомобилем в Чехии и сменить на этом поприще прошлогоднего победителя в лице Honda Civic e: HEV.

Полный список номинантов на главную автомобильную премию года в Чехии:

  • Alfa Romeo Tonale Q4 PHEV
  • Audi Q8 e-tron
  • BMW 5-Series
  • Citroen C4 X
  • Ford Bronco
  • Honda CR-V
  • Hyundai Ioniq 6
  • Honda Kona Electric
  • Jeep Avenger
  • Kia EV9
  • Lexus LM
  • Lexus RZ
  • MG 4 Electric
  • Mitsubishi ASX
  • Opel Astra ST GSE
  • Porsche Cayenne
  • Renault Espace
  • Subaru Crosstrek
  • Toyota Prius PHEV

Перед тем, как назвать обладателя золота, жюри отберет из этой 21-й модели пять финалистов. Судьи еще раз оценят их в начале 2024 года, после чего выберут абсолютного победителя. Результаты конкурса обещают объявить 6 февраля 2024 года. 

Источник:Auto.cz

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