Land Cruiser Prado на минималках: новый Toyota 4Runner показали на первых изображениях

В линейке компании Toyota внедорожник 4Runner появился в далеком 1983 году, так что в этом году эта модель отмечает 40-летний юбилей. За этот период японский «вездеход» успел четырежды сменить поколение. И очередная крупная модернизация ожидает его уже в следующем, 2024 году.

Как изменится 4Runner с переходом в новую генерацию показали независимые дизайнеры с YouTube-канала «Car Release TV».

На получившихся рендерных изображениях новое поколение 4Runner предстало с передней частью кузова, роднящей его с серьезно обновленным этой весной пикапом Tacoma. Машине может достаться шестиугольная радиаторная решетка, но с собственным наполнением, похожие фары, а также бампер с широкой серебристой накладкой снизу.

Боковины автомобиля обзаведутся необычными выштамповками, тогда как сзади основной новинкой окажутся фонари, заимствованные у свежей генерации Toyota Land Cruiser 250 (он же Prado).

Никаких технических подробностей о новом 4Runner пока не приводится, но, скорее всего, машина будет построена на той же платформе, что и пикап Tacoma, а также обе версии «Ленд Крузеров» (250 и 300) – TNGA-F.

Если эта информация подтвердится, то под капотом 4Runner можно ожидать появления двух вариантов бензиновых 2,4-литровых турбомоторов мощностью 231 и 282 лошадиные силы, а также гибридной силовой установки с отдачей в 326 «сил».