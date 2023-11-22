В Россию начали ввозить самый надежный большой внедорожник в 2023 году

Американский автомобильный концерн General Motors покинул российский рынок еще летом прошлого года, забрав с собой премиальные модели таких компаний как Chevrolet и Cadillac. Но это совсем не значит, что купить их у нас теперь невозможно. Причем иногда это автомобили, которые считаются авторитетными «заокеанскими» изданиями самыми надежными в своих классах.

По информации Daily-Motor.Ru, накануне в Россию по параллельному импорту прибыла свежая партия полноразмерных внедорожников Cadillac Escalade.

Машины 2023 года выпуска приехали на российский рынок обходными путями даже несмотря на все введенные ограничения со стороны так называемых «недружественных» стран.

Ввезенные 5,7-метровые внедорожники оснащены 6,2-литровым бензиновым мотором V8, выдающим 416 лошадиных сил. В качестве трансмиссии в них используется 10-скоростной «автомат». Привод – полный.

Стоят автомобили, разумеется, недешево. За самый дешевый вариант придется выложить 17 миллионов 200 тысяч рублей, а наиболее дорогой оценен в почти в 24 миллиона рублей.

Уникальная особенность таких «Эскалейдов» заключается в том, как их позиционируют на родине. Издание «U.S. News & World Report» присвоило машине максимальную оценку с точки зрения надежности в ее сегменте, благодаря которой она опередила в 2023 году такие модели как Chevrolet Tahoe и Chevrolet Suburban.