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В Россию начали ввозить самый надежный большой внедорожник в 2023 году

Таким его называют на родине в США

Текст: Алексей Шмидт
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Американский автомобильный концерн General Motors покинул российский рынок еще летом прошлого года, забрав с собой премиальные модели таких компаний как Chevrolet и Cadillac. Но это совсем не значит, что купить их у нас теперь невозможно. Причем иногда это автомобили, которые считаются авторитетными «заокеанскими» изданиями самыми надежными в своих классах.

По информации Daily-Motor.Ru, накануне в Россию по параллельному импорту прибыла свежая партия полноразмерных внедорожников Cadillac Escalade.

2023 Cadillac Escalade V ESV driving side

Машины 2023 года выпуска приехали на российский рынок обходными путями даже несмотря на все введенные ограничения со стороны так называемых «недружественных» стран. 

Ввезенные 5,7-метровые внедорожники оснащены 6,2-литровым бензиновым мотором V8, выдающим 416 лошадиных сил. В качестве трансмиссии в них используется 10-скоростной «автомат». Привод – полный. 

2023 cadillac escalade v steering wheel carbuzz 1044342 1600

Стоят автомобили, разумеется, недешево. За самый дешевый вариант придется выложить 17 миллионов 200 тысяч рублей, а наиболее дорогой оценен в почти в 24 миллиона рублей.  

Уникальная особенность таких «Эскалейдов» заключается в том, как их позиционируют на родине. Издание «U.S. News & World Report» присвоило машине максимальную оценку с точки зрения надежности в ее сегменте, благодаря которой она опередила в 2023 году такие модели как Chevrolet Tahoe и Chevrolet Suburban. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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