В Японии назвали местные кроссоверы с отличной управляемостью

В прошлом автомобили с острой управляемостью называли «спортивными», но в современном мире, когда машины диверсифицировались, схема «отличная подвеска и острое рулевое – это спорткар» верна далеко не всегда.

Японские эксперты с портала «BestCarWeb», имевшие возможность протестировать все местные кроссоверы и внедорожники, назвали несколько представителей сегмента SUV, которые могут похвастать отличной управляемостью.

Первым японским кроссовером, который пришел на ум тестировщикам, оказался Nissan X-Trail. Машина, недавно сменившая поколение, получила лестный отзыв сразу от двух экспертов, заявивших следующее:

Другим японским кроссовером с хорошей управляемостью был назван Mitsubishi Outlander PHEV.

Вот как описали его поведение на дороге эксперты из «Страны восходящего солнца»:

«В обычном состоянии это автомобиль, ориентированный на экономию и эко-езду, но если вы захотите и нажмете на педаль газа, он будет работать как спортивная модель. Его полноприводная система заставляет вас чувствовать, будто вы имеете огромный запас сцепления с дорогой, что высоким образом сказывается на удовольствии от вождения».

Но на этих кроссоверах список не закончился. В рейтинг японских SUV с хорошей управляемостью по версии «BestCarWeb» также вошли: Toyota Harrier, который по словам тестировщиков обладает отличным балансом спереди и сзади, а также Honda ZR-V, Mazda CX-5, плюс сразу две Subaru – Crosstrek и Forester.