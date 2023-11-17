Немцы назвали автомобили, которые почти не ломаются: их можно покупать не глядя

Авторитетная немецкая организация TÜV, специализирующаяся на техническом надзоре, опубликовала результаты исследования, проведенного ей в области автомобилей в этом году.
В общей сложности эксперты из Германии проанализировали информацию о 10 миллионах 200 тысячах машин в стране, подсчитав общее количество неисправностей, обнаруженных в них за последний год. Затем итоговый список был поделен на пять возрастных групп. Что из этого вышло, в материале Daily-Motor.Ru.
Абсолютным победителем отчета «TÜV Report 2024» год стал VW Golf Sportsvan. Доля автомобилей 2–3-летнего возраста со значительными поломками в случае с ним составила всего 2 процента. Audi Q2 также поднялся на подиум с 2,1-процентами брака, а Audi TT завоевал бронзу с 2,5 процентами неисправностей.
Volkswagen T-Roc впечатлил экспертов количеством дефектов, обнаруженных всего в 4,5% машин (среди автомобилей возрастом от 4 до 5 лет). Тогда как Mazda CX-3 стала лучшей в категории 6-7 летних авто с коэффициентом поломок в 6,5%.
Самые надежные автомобили по версии исследования TÜV Report 2024
Автомобили двух-трехлетнего возраста (слева – название, справа – коэффициент поломок в процентах):
- VW Golf Sportsvan – 2,0%;
- Audi Q2 – 2,1%;
- Audi TT – 2,5%;
- Mercedes-Benz B-Class – 2,6%;
Автомобили возрастом от 4 до 5 лет
- Volkswagen Golf Sportsvan – 4,2%;
- VW T-Roc – 4,2%;
- VW T-Cross – 4,6%;
- Audi A6/A7 – 4,7%;
- Audi Q2 – 4,9%.
Автомобили шести-семилетнего возраста
- Mazda CX-3 – 6,5%;
- Audi TT – 7,2%;
- Volkswagen Golf Sportsvan – 7,3%;
- Suzuki SX4 – 7,7%;
- Mercedes-Benz B-Class – 7,8%.
Автомобили восьми-девятилетнего возраста
- Mercedes-Benz B-Class – 10,5%;
- Suzuki SX4 – 10,8%;
- Volkswagen Golf Sportsvan – 10,9%;
- Mercedes-Benz A-Class – 11,4%;
- Audi Q5 – 12%.
Автомобили возрастом от 12 до 13 лет
- Audi TT – 15%;
- Volkswagen Golf Plus – 20,7%;
- Toyota RAV4 – 21,3%;
- BMW X1 – 21,4%;
- Volvo XC60 – 22,5%.