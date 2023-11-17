Немцы назвали автомобили, которые почти не ломаются: их можно покупать не глядя

Авторитетная немецкая организация TÜV, специализирующаяся на техническом надзоре, опубликовала результаты исследования, проведенного ей в области автомобилей в этом году.

В общей сложности эксперты из Германии проанализировали информацию о 10 миллионах 200 тысячах машин в стране, подсчитав общее количество неисправностей, обнаруженных в них за последний год. Затем итоговый список был поделен на пять возрастных групп. Что из этого вышло, в материале Daily-Motor.Ru.

Абсолютным победителем отчета «TÜV Report 2024» год стал VW Golf Sportsvan. Доля автомобилей 2–3-летнего возраста со значительными поломками в случае с ним составила всего 2 процента. Audi Q2 также поднялся на подиум с 2,1-процентами брака, а Audi TT завоевал бронзу с 2,5 процентами неисправностей.

Volkswagen T-Roc впечатлил экспертов количеством дефектов, обнаруженных всего в 4,5% машин (среди автомобилей возрастом от 4 до 5 лет). Тогда как Mazda CX-3 стала лучшей в категории 6-7 летних авто с коэффициентом поломок в 6,5%.

Самые надежные автомобили по версии исследования TÜV Report 2024

Автомобили двух-трехлетнего возраста (слева – название, справа – коэффициент поломок в процентах):

VW Golf Sportsvan – 2,0%; Audi Q2 – 2,1%; Audi TT – 2,5%; Mercedes-Benz B-Class – 2,6%;

Автомобили возрастом от 4 до 5 лет

Volkswagen Golf Sportsvan – 4,2%; VW T-Roc – 4,2%; VW T-Cross – 4,6%; Audi A6/A7 – 4,7%; Audi Q2 – 4,9%.

Автомобили шести-семилетнего возраста

Mazda CX-3 – 6,5%; Audi TT – 7,2%; Volkswagen Golf Sportsvan – 7,3%; Suzuki SX4 – 7,7%; Mercedes-Benz B-Class – 7,8%.

Автомобили восьми-девятилетнего возраста

Mercedes-Benz B-Class – 10,5%; Suzuki SX4 – 10,8%; Volkswagen Golf Sportsvan – 10,9%; Mercedes-Benz A-Class – 11,4%; Audi Q5 – 12%.

Автомобили возрастом от 12 до 13 лет