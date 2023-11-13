Самый маленький Toyota Land Cruiser будет стоить дешевле 2,5 млн рублей: раскрыты новые подробности

В конце сентября Toyota представила новое поколение внедорожника Prado, получившего индекс 250. На презентации машины в общем списке слайдов промелькнул автомобиль, который, по слухам, должен стать новым представителем семейства Land Cruiser, расположившись на ступеньку ниже LC 250.

С тех пор об этой модели ходят всевозможные слухи, которые в «Тойоте» не подтверждают, но и не опровергают. И недавно о машине появились очередные подробности, о достоверности которых пока можно только догадываться.

Изначально предполагалось, что самый маленький Land Cruiser назовут Mini, однако впоследствии появились инсинуации о другом имени – Land Hopper. Это наименование было зарегистрировано в патентных органах за 3 месяца до премьеры Land Cruiser 250.

Впрочем, позднее проявился противоречивый слух о том, что машина будет продаваться под именем Land Cruiser FJ.

По информации инсайдерского издания «BestCarWeb», о новинке «Тойоты» сказать что-то определенное пока сложно. Из более-менее достоверных сведений можно выделить лишь, что машина получит размеры близкие к Corolla Cross.

Длина внедорожника составит 4,3-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,9-метра. Не исключено, что машину построят не на рамном шасси, как «старшие» Land Cruiser, а на платформе с несущим кузовом.

Список двигателей внедорожника может включить в себя бензиновые моторы от Corolla Cross и RAV4, а также уменьшенный по объему 2,4-литровый турбогибридный агрегат, дебютировавший в Land Cruiser 250.

Самой ранней датой потенциальной премьеры младшего «Ленд Крузера» называется 2024 год. Сколько он будет стоить пока неизвестно, но в Японии говорят о сумме до 4 миллионов иен или примерно 2 миллиона 430 тысяч рублей по текущему курсу.