Раскрыты самые надежные из дорогих немецких автомобилей в 2023 году

Любой, кто приобретает автомобиль, хочет, чтобы он прослужил как можно дольше. Так что надежность машины является одной из самых желанных характеристик среди покупателей.

Мы выбрали из недавнего рейтинга, опубликованного авторитетным изданием «J.D.Power», 10 дорогих немецких автомобилей, которые могут похвастать самым высоким показателем надежности в 2023 году.

Audi TT

Представитель старой школы, который хоть и кажется устаревшим на фоне конкурентов, но зато может удивить отличной надежностью. Причем она высока настолько, что многие экземпляры TT, которые сегодня ездят по дорогам, имеют на одометре цифру свыше 300 тысяч километров.

BMW M2

Один из самых интересных автомобилей в линейке баварской марки. С надежностью не все идеально, но зато те проблемы, которые появляются, можно устранить быстро и недорого.

Mercedes-Benz SL65

Так исторически сложилось, что кабриолет SL является одним из самых надежных автомобилей в своем сегменте среди немецких брендов.

Шестое поколение этой модели укрепило этот миф, особенно в варианте AMG, позволив машине демонстрировать выдающиеся динамические характеристики. В частности разгон с места до 100 км/ч всего за 3,7-секунды.

Porsche 718 Cayman

Компания из Штутгарта умеет выпускать великолепные спортивные автомобили, которые при этом еще и очень надежны. И 718 Cayman является прекрасным примером этого. «J.D.Power» оценивает его надежность в 86 баллов из 100, а также хвалит его 4-литровый 500-сильный мотор, предложенный в версии GT4 RS.

Audi S5

Еще одна модель бренда из Ингольштадта, вошедшая в этот рейтинг. Она комфортна, надежна и еще очень быстра, разгоняясь от 0 до 100 всего за 4,3-секунды.

BMW M4

Старшая сестра BMW M2, которая расположилась выше в этом ТОП-е, переняла у родственницы только хорошее, в том числе отсутствие серьезных технических проблем на протяжении эксплуатации.

Эксперты называют эту модель «баварцев» отличным компаньоном на длительный срок, плюс расхваливают машину за спортивные навыки.

Mercedes-Benz E63 S

Mercedes E-Class в варианте AMG 63S является одним из самых впечатляющих спортивных седанов современности. Он очень удобен для путешествий, обладает роскошным салоном, а также может похвастать высоким уровнем надежности и способен прослужить своему владельцу долгие годы.

Audi R8

Славный немецкий суперкар, который имеет много общих компонентов с Lamborghini Huracan, но при этом представляет собой более практичный и удобный автомобиль для повседневной жизни с неплохой оценкой надежности.

BMW Z4

Немецкий двоюродный брат Toyota Supra, способный удивить не только производительностью, но еще и отсутствием серьезных технических неисправностей на протяжении многих лет эксплуатации. Машина зарекомендовала себя как очень надежная, а также обеспечивающая очень приятные впечатления от вождения.

Porsche 911

Один из самых известных автомобилей в линейке дорогих немецких моделей, который с каждым новым поколением удивляет своими характеристиками. И одна из немецких машин, которую сильно недооценивают с точки зрения надежности.

А еще она на удивление комфортна, быстра и может использоваться не только для быстрой езды по трассе, но еще и для того, чтобы возить детей в школу или ездить самому на работу.