Названы автомобили, которые чаще всего появлялись в фильмах ужасов про Хэллоуин

Сегодня последний день октября, а это значит, что во многих странах празднуют так называемый Хэллоуин. Несмотря на то, что это сугубо «западное» торжество, оно популярно, в том числе и в России. Но как это связано с автомобильной тематикой спросите вы? Все очень просто – машинами, снимавшимися в фильмах, сюжет которых так или иначе построен на «Дне всех святых».

Британская компания по прокату автомобилей Vanarama провела исследование, в рамках которого подсчитала марки автомобилей, появлявшиеся в фильмах ужасов с тематикой Хэллоуина с 2020 года. И составила собственный рейтинг. В итоге самым «ужасающим» автомобильным брендом в этом десятилетии был признан Ford.

В общей сложности машины «Форд» появлялись в «хэллуинских» фильмах ужасов с 2020 по 2023 год 87 раз, засветившись в таких лентах как: «Адская одержимость: пробуждение», «Хэллоуин убивает» и «Файлы Уоррена».

За овальным брендом следует Chevrolet с 61 вояжами в тематических кинолентах. Чаще всего такие машины можно было увидеть в фильме «Армия мертвецов».

Замыкает тройку другой североамериканский автопроизводитель – Dodge с 32 появлениями в фильмах-страшилках про Хэллоуин.

Далее по убыванию располагаются: Toyota (26), Honda (14), Jeep (12), Volkswagen (12), Cadillac (11), Nissan (11), BMW (10), Kia (10), Plymouth (10), Mercedes-Benz (9) и Pontiac (8).

Что касается конкретных моделей, то в фильмах ужасов, сюжет которых происходит в «День всех святых», наиболее часто за последние 3 года щеголяли: Chevrolet Tahoe и Ford F-Series (включая F-150, F-250 и F-350) – по 16 раз.

За ними идут Dodge Charger (11 появлений в кино) и Ford Crown Victoria с девятью «засветами» в ужастиках.