На продажу выставили бывший самый быстрый внедорожник в мире

Спортивные SUV входят в один из самых дорогих и желанных среди покупателей сегментов мирового автомобильного рынка. Сегодня в этот список входят знаменитые Lamborghini Urus, Ferrari Purosangue, Bentley Bentayga и Aston Martin DBX 707, способные удивить своими динамическими характеристиками. Но несколько лет назад на свет появился внедорожник, который по заявлениям его создателей быстрее их всех. Один из них недавно выставили на продажу в США.

Компания VDM Cars опубликовала в своих соцсетях объявление, в котором предлагает приобрести Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe, прошедший через тюнинг ателье Brabus.

Машина, получившая название 900 Rocket Edition, появилась на свет более двух лет назад в количестве 25 экземпляров и на тот момент считалась самым скоростным SUV в мире.

Под капотом сильно модифицированного внедорожника располагается 4-литровый битурбированный V8, рабочий объем которого был увеличен тюнерами до 4,5-литра, высвободив 900 лошадиных сил и 1050 Нм крутящего момента. Это намного больше, чем выдает двигатель обычного GLE 63 S Coupe (603 л.с. и 850 Нм соответственно).

С места до первой «сотни» машина разгоняется за 3,2-секунды, а ее максимальная скорость составляет 330 километров в час. И если по первому показателю сегодня она уступает Lamborghini Urus Performante, то по последнему все еще остается на вершине ТОП-а самых быстрых серийных внедорожников на планете.

Что интересно, несмотря на публикацию объявления, продавец отказался раскрывать цену на этот автомобиль и обещает назвать ее только потенциальному покупателю, который свяжется с ним и подтвердит, что обладает достаточной суммой для его покупки.