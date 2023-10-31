Раскрыты 7 компактных кроссоверов с очень надежными двигателями

Как известно, двигатель – это сердце любого автомобиля. И насколько он надежен, настолько же можно считать крепким саму машину. Испанские журналисты составили ТОП-7 моделей, обладающих наиболее беспроблемными моторами. В качестве сегмента, в котором проводилось исследование, был выбран популярный класс компактных кроссоверов.

Mazda CX-5

В подобных рейтингах автомобили японских брендов всегда находятся на лидирующих позициях и этот ТОП не стал исключением. Все благодаря его линейке двигателей, состоящей из 2- и 2,5-литровых атмосферных бензиновых моторов, которые за десятилетие показали себя только с хорошей стороны.

Honda CR-V

Еще один представитель автопрома из «страны восходящего солнца», который способен обеспечить своему владельцу отсутствие технических проблем с двигателями на протяжении сотен тысяч километров.

Безотказность 2- и 2,4-литровых «атмосферников» в случае с CR-V не подвергается сомнениям, как и общая надежность самого автомобиля, которую авторитетное издание «J.D.Power» оценивает в 83 балла из 100.

Volkswagen Tiguan

Один из бестселлеров компании VW как в целом, так и в сегменте SUV. И во многом это связано с его моторной гаммой, состоящей из 1,4- и 2-литровых бензиновых агрегатов, а также 2-литрового дизеля.

А вот с общей надежностью этой модели все не так замечательно, как с двигателями. Этот показатель эксперты «J.D.Power» оценили в 77 баллов из 100, что является не самым лучшим, но и не откровенно плохим значением.

Lexus NX

Появление в этом списке кроссовера Lexus неудивительно, учитывая, что модели этого суббренда Toyota всегда были эталонами в аспекте надежности. Основной похвалы удостоился 2,5-литровый мотор, работающий в паре с электрической системой.

Он способен похвастать невысоким расходом топлива и отсутствием каких-либо серьезных «болячек». Что касается общей надежности NX, то она составляет 81 балл из 100.

Kia Sportage

2- и 2,4-литровые бензиновые моторы, а также двухлитровый «дизель» в Kia Sportage зарекомендовали себя как очень надежные, что позволило модели занять в этом ТОП-е почетное пятое место.

При этом с точки зрения общей безотказности этот автомобиль является одним из лидеров в сегменте с показателем в 88 баллов из 100.

Subaru Forester

Бестселлер Subaru, способный обеспечить не только высокий уровень общей надежности (84 балла из 100), но еще и похвастать хоть и «оппозитными», но крепкими движками.

Toyota RAV4

Замкнул этот ТОП один из самых продаваемых кроссоверов в мире, который помимо высокого уровня совокупной надежности (ее оценивают в 81 балл из 100) обладает достойной линейкой двигателей.

Но отдельно в ней испанские журналисты выделяют неподключаемую гибридную силовую установку более 200 лошадиных сил, которая помимо отсутствия технических неисправностей обладает еще и очень низким расходом топлива.