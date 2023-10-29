Новый Duster: всё, что известно о перспективной новинке Dacia/Renault

Первое появление прототипов следующего поколения одной из самых ожидаемых новинок компании Dacia/Renault датировано зимой прошлого года, когда на тесты выехали первые прототипы свежей генерации Duster. С тех пор минуло больше полгода, а также появилось гораздо больше подробностей об этом проекте.

Во-первых, речь идет о дате премьеры автомобиля. Изначально в Dacia не планировали запуск нового Duster в 2023 году, однако если верить последним инсайдерским данным, машину могут показать уже в конце ноября. При этом продажи кроссовера начнутся не раньше начала 2024 года.

Предполагается, что автомобиль пойдет по пути концепт-кара Bigster, унаследовав у него полностью новый дизайн с множеством резких линий кузова и брутальной передней и задней частями.

Машину обещают следить более современной не только внешне, но и с точки зрения оснащения. Для нового Duster предусмотрят максимальные возможности в сегменте с точки зрения технологий связи, цифровизации, а также комфорта и безопасности.

Автомобиль будет построен на платформе CMF-B, которая ранее должна была лечь в основу не только всех Dacia, но и Lada.

Информации о том, как вместе с этой «тележкой» Duster изменится технически, пока нет, но ходят слухи, что машина третьего поколения станет самой мощной за всю историю модели, получив под капот 1,3-литровый мотор Turbo Flex мощностью 170 лошадиных сил.

Эту информацию собираются раскрыть 29 ноября в рамках дебюта машины, а первые экземпляры новинки отправить к дилерам примерно к середине февраля 2024 года.