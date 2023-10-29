Раскрыты 4 самых безотказных Volkswagen, которые почти не ломаются

Автомобили Volkswagen очень популярны как на мировом рынке, так и на российском. Высокий спрос на них существует, в том числе и на «вторичке». Но какие модели стоят того, чтобы их приобрести не столкнуться с серьезными неисправностями? Ответ на этот вопрос решили дать немецкие эксперты из организации «DEKRA».

Аналитики из Германии собрали статистику по всем моделям VW, выяснив, насколько высока вероятность того, что они сломаются в первые 100 тысяч км пробега после покупки.

Volkswagen T-Roc

Открыл ТОП-5 небольшой «паркетник» VW, который представили около пяти лет назад. За этот период машина успела однажды пережить фейслифтинг, но не растеряла своих изначальных качеств с точки зрения безотказности. Шансы на то, что этот кроссовер переживет серьезную поломку в дебютные сто тысяч километров пробега, равны всего 6,5%.

Volkswagen Golf

Один из самых известных автомобилей в мире и один из самых крепких авто в линейке VW. Вероятность поломок в случае с ним в первые 100 тысяч км на одометре составляет всего 7,7%.

Volkswagen Passat

Бестселлер VW, идеально подходящий для семей и комфортных путешествий. Как утверждают в Германии, шансы на то, что «Пассат» серьезно выйдет из строя в первую сотню километров, равны всего 8,1%.

Volkswagen Polo

Один из наиболее популярных автомобилей для тех, кто хочет иметь простую в управлении, недорогую и функциональную машину для города.

Согласно подсчетам немецких аналитиков, такие «Фольксвагены» могут пережить серьезную поломку за первые 100 тысяч км пробега всего в 9,5% случаев.