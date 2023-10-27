Британцы назвали лучшие кроссоверы в 2023 году: плюс бонус 

Британское автомобильное издание «WhatCar?» провело тесты большинства кроссоверов, представленных на мировом рынке в 2023 году, составив рейтинг из десяти лучших моделей в этом сегменте. Помимо ТОП-10 журналисты из «Туманного Альбиона» назвали два «паркетника», которые не стоят того, чтобы их покупали.

На десятой строчке за хорошие показатели дальности хода расположился электрический BMW iX3, а девятым оказался Mercedes-Benz GLC, названный чуть ли не самым дальнобойным гибридом в сегменте.

Восьмое место зарезервировал для себя баварский BMW X7, в число плюсов которого включили комфортный, просторный и тихий салон, а также отличную мультимедийную систему, а в список недостатков занесли не самый удачный дизайн.

Седьмым стал корейский Genesis GV60, порадовавший британцев отличным интерьером и информационно-развлекательной системой, но огорчил из-за небольшого багажника и недостаточного места сзади.

Шестое место досталось Smart #1 (высокий уровень производительности и безопасности и продуманный интерьер, но небольшой салон).

Открыл пятерку Hyundai Santa Fe, получивший высокую оценку за способность уместить внутри до семи взрослых, но которую подпортила слабая производительность и плохая шумоизоляция.

Четвертая строчка оказалась за компактным «паркетником» компании Ford под названием Puma, который, по словам журналистов из Великобритании, дарит удовольствие от вождения, а также сочетает в себе производительность и топливную экономичность. Тогда как третьим за невероятные способности на бездорожье и высочайший запас хода для гибридной модели стал Range Rover Sport (минусы – плохая надежность и невнятное рулевое управление).

Серебро в этом рейтинге досталось маленькому кроссоверу Volkswagen T-Roc. Забраться так высоко машине удалось благодаря комфортной подвеске, высокой посадке за рулем и хорошей шумоизоляции, но общий балл немного подпортило отсутствие остроты в управлении.

Что касается лучшего кроссовера в 2023 году, то британцы наделили этим званием еще один корейский «паркетник» – Kia Sportage. Первенствовать в этом ТОП-е ему удалось благодаря отличному соотношению цена/качество, а также приятному и просторному салону.

При этом авторы этого рейтинга не рекомендуют рассматривать к покупке такие кроссоверы как Ford EcoSport, а также SsangYong Rexton. По их словам первый уступает по многим показателям своему родственнику Ford Puma, а второй обладает «слабым» и «грубым» двигателем, а также очень неприятной с точки зрения жесткости подвеской.