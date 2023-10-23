Toyota Fortuner сменит поколение в 2024 году: как он изменится

Внедорожник Toyota Fortuner является краеугольным камнем для японского автопроизводителя в азиатских странах. Трёхрядная рамная модель, актуальная генерация которой продаётся с далекого 2015 года, построена на базе пикапа Hilux и вскоре должна пережить долгожданную смену поколения.

Какие изменения стоит ждать от этого «вездехода» рассказали в Индии, сопроводив эту информацию рендерными изображениями машины.

Toyota Fortuner действующего поколения

Судя по компьютерной визуализации, новый Fortuner примерит модернизированную переднюю часть кузова с характерным дизайном радиаторной решетки, обновленными фарами и светодиодными дневными ходовыми огнями, а также переработанным бампером и иными «противотуманками».

Машина станет выглядеть более брутально по сравнению с предшественником, а также получит легкосплавные колесные диски нового дизайна, ярко выраженную форму колесных арок, иные дверные панели и облицовку кузова из неокрашенного пластика.

Технические подробности о новом поколении Fortuner пока не раскрываются, но, скорее всего, машину построят на платформе TNGA-F. Вместе с этой «тележкой» машине достанется мягко-гибридная силовая установка на базе 2,8-литрового турбодизеля, который агрегатируют 48-вольтовым стартер-генератором. В качестве трансмиссии выступит как 5-ступенчатая МКПП, так и 6-диапазонный «автомат».

Ожидается, что мировая премьера нового поколения Fortuner состоится в первом квартале следующего года. В продажу машина поступит ближе к середине 2024-го.