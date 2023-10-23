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Самый дешевый Land Cruiser от Toyota показали на новых изображениях

Он будет стоить примерно от 2,8 миллиона рублей

Текст: Алексей Шмидт
2028 Toyota Land Cruiser Mini 1G Carscoops transformed

Toyota работает над самой компактной и, соответственно, наиболее дешевой версией внедорожника Land Cruiser. Эта информация уже подтверждена представителями компании и даже обозначены предварительные сроки появления новинки в продаже – 2025 год. 

Как может выглядеть такой автомобиль поразмышляли независимые дизайнеры с портала «CarsCoops», опубликовавшие свежие рендеры этой перспективной японской новинки.

По неофициальной информации, машина получит название Land Hopper, но не исключено, что в итоге для машины выберут какое-то из других наименований, включая FJ Cruiser,  FC Cruiser или Compact Cruiser. Но независимо от того, как внедорожник будет называться, автомобиль станет компактной версией Land Cruiser и, пожалуй, главным конкурентом Ford Bronco Sport.

2028 Toyota Land Cruiser Mini 1B Carscoops 1

На компьютерной визуализации, раскрытой в Сети, машина предстала в брутальном обличии с квадратным кузовом, прочными бамперами, защитной облицовкой в виде неокрашенного пластика, а также установленным снаружи запасным колесом, прикрученным к задней двери. 

Продавать новинку собираются как с двигателями внутреннего сгорания, так и с гибридными силовыми агрегатами, а впоследствии внедорожник может получить еще и полностью электрическую версию.

Toyota Land Cruiser 20th bush taxi meeting 1

Длина новой внедорожной модели Toyota должна составить 4,5-метра, ширина – около 1,8-метра, а высота – 1,9-метра, что близко к габаритам популярного кроссовера Corolla Cross, но гораздо меньше, чем в случае даже с Land Cruiser 250 (на фото выше). 

Что касается порядка цен, то эксперты уверены, что за машину будут просить примерно от 30 тысяч долларов или около 2,8 миллиона рублей по нынешнему курсу. 

Фото:John Halas / Carscoops

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