Американцы восхитились советским роторным двигателем мощностью 979 л.с.

Сегодня множество инновационных решений в различных областях, включая двигателестроения приходят из-за океана, но даже там порой удивляются находчивости инженеров, которые разрабатывали различные виды двигателей в Советском Союзе.

Американское издание «The Drive» опубликовало статью, рассказав о необычном варианте роторного двигателя из СССР, который до сих пор поражает своими решениями.

Как известно, роторные моторы сегодня практически полностью сняты с производства, но до сих пор остаются любимы энтузиастами за свои характеристики и звук.

Самые производительные моторы такого типа, как правило, представляют собой простой набор из трехсторонних роторов, соединенных вместе, однако в СССР придумали нечто совершенно иное. Вот как описывают этот проект сами американцы:

«Одна российская разработка, которая привлекла наше внимание, отказывается от нескольких роторов, выбирая вместо этого один пятигранный с четырьмя камерами сгорания. Мы никогда не видели ничего подобного».

Информации о двигателе не так много, как хотелось бы, но, как предполагают авторы статьи, он был разработан в советскую эпоху для приведения в движение торпеды и работал на перекиси водорода, а не на обычном топливе, таком как бензин, керосин или дизель.

Мощность мотора составляла впечатляющие 730 кВт или около 979 лошадиных сил.

По словам заокеанского журналиста, правительство США в свое время получило в свое распоряжение множество статей и журналов из Советского Союза, касающихся советских двигателей, после чего перевело их на английский язык. Некоторые из них сейчас даже можно приобрести у федеральных властей, правда стоят они совсем недешево.