Раскрыты 10 автомобилей Toyota, которые легко проедут без капремонта более 600 тысяч км

Надежность автомобилей Toyota не подвергается сомнениям. За последние несколько десятков лет продукция этой компании стала именем нарицательным, предлагая одни из самых крепких машин на планете. Но какие из них можно считать наиболее безотказными?

Ответ на этот вопрос дали журналисты издания «HotCars», раскрывшие список «Тойот», способных проехать более 600 тысяч километров без капитального ремонта.

Интересный момент оказался в том, что в итоговый список не вошли две считающиеся очень надежными модели компании – Toyota Land Cruiser и Toyota Hilux.

10 место – Toyota Highlander 2017

Открыл десятку популярный кроссовер японской марки, обладающий твердой оценкой надежности в 84 балла из 100. Худшим годом выпуска в случае с ним называют 2003-й, в котором у машины были определенные проблемы с двигателем.

9 место – Toyota Sienna 2012

Аналогичный балл за общую надежность был присвоен машине совершенно иного класса, обладающей большей вместительностью и комфортом для пассажиров. При этом худшим производственным годом в случае c Sienna в США называют 2007-й, когда владельцы сталкивались с некачественным интерьером.

8 место – Toyota Tacoma 2015

Оценка надежности этого пикапа «Тойота» составляет 85 баллов из 100, а худшим годом производства для покупки на вторичном рынке является 2005-й и 2016-й, когда машины обладали проблемами с кузовом, а также двигателем и трансмиссией соответственно.

7 место – Toyota RAV4 2016

На балл выше оказалась надежность самого популярного кроссовера компании – RAV4. Тогда как годом выпуска этой модели, который стоит избегать, американцы называют 2019-й. По ходу него машина собрала максимальное количество проблем с трансмиссией.

6 место – Toyota Venza 2014

Еще один вместительный автомобиль компании заработал в исследовании журналистов из США оценку в 87 баллов из 100. Что касается худшего года для его приобретения на «вторичке», то им является 2021-й, когда владельцы чаще всего жаловались на проблемы с интерьером машины.

5 место – Toyota Yaris 2012

В случае с компактным хэтчбеком Toyota его надежность была оценена в те же 87 баллов из 100, что и Venza, а годом выпуска этой модели, который лучше обходить стороной стал 2008-й (жалобы на лакокрасочное покрытие кузова).

4 место – Toyota Prius 2015

Еще один небольшой автомобиль японской марки, но полностью гибридный. Показатель его надежности в рейтинге составил 88 баллов из 100. Что касается худшего года выпуска, то им оказался назван 2011-й, когда у «Приуса» были хоть и нечастые, но проблемы с фарами.

3 место – Toyota 4Runner 2017

В точно такой же балл, что и в случае с Prius, заокеанские журналисты оценили надежность большого внедорожника 4Runner. При этом машина 2003 года выпуска была печально известна проблемами с коррозией, поэтому такие предложения на вторичном рынке советуют избегать.

2 место – Toyota Corolla 2013

Надежность бестселлера «Тойоты» была оценена в 89 баллов из 100. При этом худшим годом для покупки этого седана эксперты называют 2002-й, когда у «Короллы» были проблемы с двигателем.

1 место – Toyota Camry 2015

Лидером в этом списке вполне ожидаемо оказался седан D-класса Camry. Согласно подсчетам, надежность этой модели оценивается в 90 баллов из 100. Что касается худшего года выпуска, то им оказался 2008-й (хоть и нечастые, но проблемы с двигателем).