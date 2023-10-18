Минивэн Toyota Estima может превратиться в чистый электрокар за 4,5 млн рублей

В декабре 2021 года японские СМИ опубликовали материалы, согласно которым компания Toyota должна превратить свой минивэн Estima в чистый электромобиль.

Предполагалось, что такая машина увидит свет в 2023 году, но с тех пор никаких подробностей о проекте известно не было. По новой информации, электрическая «Эстима» появится, но не в этом году.

Как сообщает издание «BestCarWeb», инженеры Toyota уже работают над «батарейной» версией популярного минивэна, которая, по слухам, дебютирует в 2025 году.

По сведениям японского журнала, машину спроектируют на платформе Toyota e-TNGA, легшей в основу электрического седана bZ3 и bZ4X. Архитектура интересна тем, что подразумевает возможность использования как переднеприводной, так и полноприводной компоновки.

Технические подробности о полностью электрической Estima пока не раскрываются, однако инсайдеры утверждают, что машина может получить название BZ Estima и будет обладать запасом хода до 600 километров.

Что касается порядка цен, то в Японии продавать электрический минивэн планируют по цене от 7 миллионов иен, что эквивалентно сумме в 4 миллиона 560 тысячам рублей по текущему курсу.