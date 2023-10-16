Машины – гиганты: раскрыты 5 самых больших седанов на планете

Автомобили могут отличаться между собой не только дизайном и техническими характеристиками, но и еще габаритами. Редакция Daily-Motor.Ru назвала пять самых больших седанов в мире. Все они, разумеется, относятся к лакшери-сегменту, а значит стоят очень дорого.

1 место – Rolls-Royce Phantom VIII EWB

Удлиненная версия и без того большого британского роскошного седана. Расстояние от бампера до бампера в случае с ним составляет колоссальные 5,99-метра, а под капотом установлен 6,75-литровый бензиновый мотор V12, выдающий 460 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента.

2 место – Rolls-Royce Ghost EWB

Еще один представитель люксового бренда из «Туманного Альбиона», который чуть компактнее предыдущего, но все равно огромный. Длина Ghost EWB составляет 5,71-метра, а в качестве платформы используется та же архитектура, что и в Phantom и Cullinan.

Список оснащения машины включает в себя такие элементы, как потолок Starlight со 152-светодиодами, имитирующими звездную ночь, акустическую систему с 18-ю динамиками, отделку интерьера из кожи и дерева, а также систему очистки воздуха.

Двигатель – 6,75-литровый V12 би-турбо, выдающий 571 л.с. и 800 Нм.

3 место – Aurus Senat

Единственный представитель отечественного автопрома в этом ТОП-е, который за рубежом называют «российским Rolls-Royce».

Машины действительно имеют множество внешних сходств, в том числе с точки зрения размеров. Длина «Сената» равна 5,63-метрам, а в качестве силовой установки используется 4,4-литровый турбированный V8, разработанный в сотрудничестве с Porsche. Его мощность равна 598 лошадиным силам.

4 место – Hongqi L5

Роскошная китайская четырехдверка с ретро-дизайном создавалась для того, чтобы перевозить членов коммунистической партии КНР. Впрочем, с недавних пор такие машины могут купить и обычные покупатели. Их длина составляет 5,55-метра. Под капотом работает 6-литровый мотор V12, выдающий 408 лошадиных сил.

5 место – Mercedes-Maybach S-Class

Замыкает пятерку самых больших седанов в мире Mercedes-Maybach S-Class актуального поколения.

Машина, растянувшаяся на 5,47-метра, обладает всеми видами удобств, которые могут предложить автомобили люксового сегмента, а также может похвастать наличием под капотом сразу двух вариантов двигателей – 6-литрового V12 с турбонаддувом мощностью 612 лошадиных сил (версия S680), а также 4-литрового V8, выдающего 517 «сил» (S580).