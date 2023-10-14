Новое поколение Honda NSX: как оно может выглядеть

В конце этого лета на специальном мероприятии Monterey Car Week японский автомобильный бренд Honda раскрыл тизерные изображения нового спорткара, который журналисты посчитали за предвестника следующей генерации NSX, да еще и электрического.

Взяв за основу эти изображения независимые дизайнеры с портала «BestCarWeb» продемонстрировали, как будет выглядеть такой автомобиль, если ему дадут «зеленый свет».

В линейке Acura (входит в состав Honda) модель NSX появилась в далеком 1990 году и оставалась в ней до 2005 года. Спустя почти 10 лет дебютировало второе поколение этой модели, а в 2019 году было проведено ее плановое обновление. В 2022-м NSX был снят с производства и в качестве его преемника был назван потенциальный электромобиль.

Показанный на рендерах электрический NSX получил дизайн, напоминающий современные гиперкары. Машина обладает уникальной округлой формой, которая ранее еще никогда не встречалась в автомобилях Honda.

Здесь и длинный покатый капот, и светотехника в виде узких светодиодных полос, есть аэродинамичный бампер, широкие крылья, а также сам кузов, выполненный в виде капсулы.

Никаких технических подробностей о новинке пока не приводится, но японские СМИ пишут о том, что машину собираются оснастить сразу четырьмя электромоторами, совокупная мощность которых составит 800 лошадиных сил.

Сроки премьеры «розеточной» версии модели NSX в Honda пока не раскрывают.