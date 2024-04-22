Honda обновила свой популярный кейвэн N-Van

В России кей-кары не пользуются высоким спросом, чего не скажешь о Японии, где придумали такие автомобили. Несмотря на свои компактные размеры эти маленькие машины максимально используют каждый сантиметр габаритов кузова и идеально подходят для многолюдных столичных улиц и узких провинциальных дорог.

Одного из самых популярных представителей этого класса недавно обновила Honda. Реформенный кейвэн N-Van пережил рестайлинг в честь десятой годовщины серии N.

Внешне машина почти не поменялась и все еще похожа на автомобиль, появившийся в 2018 году. Но теперь у модели есть новый вариант, получивший имя Style+Nature. В нем N-Van выделяется уникальными элементами стиля как внутри, так и снаружи.

Такие автомобили обладают более суровым внешним видом с новой матовой черной решеткой радиатора и 2-цветными 12-дюймовыми колесными дисками, а также багажником во всю длину крыши. Их интерьер отделан тканью, похожей на трикотаж, а сиденья могут складываться, образовывая пространство, похожее на кровать.

Что касается улучшений обычных N-вэнов, то в их число вошли подогревы наружных зеркал, новые цвета кузова (Autumn Yellow Pearl и Botanica Green Pearl), а также усовершенствованная система помощи водителю Honda Sensing.

Как и раньше, N-Van будет доступен для покупателей в Японии с двумя вариантами двигателей объемом 660 куб. см.

Первый представляет собой безнаддувную версию блока, которая выдает 52 л.с. и 64 Нм, а второй — мотор с турбонаддувом мощностью 63 л.с. и крутящим моментом 104 Нм. Более производительный способен работать в паре с вариатором или шестиступенчатой механической коробкой передач, а также с полным приводом.