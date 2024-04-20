В миллионах Honda CR-V нашли одну опасную проблему

Honda может в ближайшее время провести один из самых крупных отзывов для своего популярного кроссовера CR-V. В автомобиле, известном своей надежностью, недавно была обнаружена проблема, на которую жалуется все больше покупателей.

Согласно информации, размещенной Национальной ассоциацией безопасности дорожного движения (NHTSA), американская организация исследует случайную активацию системы экстренного торможения примерно в 3 миллионах Honda CR-V (2017-2019 годов выпуска). Помимо кроссоверов эта проблема также наблюдается в некоторых седанах Accord (2018-2019 года выпуска).

Внезапная активация системы экстренного торможения, согласно исследованию NHTSA, увеличивает риск аварии и получения травм.

На сегодняшний день организация получила примерно 1294 сообщения о неожиданной активации системы. При этом 50 из них содержали информацию о травмах водителей и пассажиров.

В самой «Хонде» пока никак не комментируют расследование NHTSA. В случае, если проблему посчитают опасной, японского автопроизводителя обяжут провести крупномасштабную отзывную кампанию, чтобы избавиться от этого дефекта.