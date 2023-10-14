Раскрыт недооцененный японский седан из 2000-х с феноменальной надежностью

Линейка автомобилей Lexus никогда не страдала от отсутствия должного внимания со стороны поклонников марки, особенно когда речь заходила о моделях с мощными двигателями. Но были и исключения. Эксперты американского портала «HotCars» назвали японскую 4-дверку с двигателем V8 родом из 2000-х, которую незаслуженно обделили вниманием покупатели.

Как пишут заокеанские журналисты, японским спортивным седаном из 2000-х, который оказался одним из самых недооцененных автомобилей в своем сегменте, является GS (GS400 и GS430).

Главными «фишками» этой модели называют их двигатели. В случае с GS400 под капотом использовался 4-литровый V8, выдающий 300 лошадиных сил, а с GS430 – 4,3-литровый 279-сильный агрегат.

В начале «нулевых» такие мощностные характеристики считались для спортивных седанов исключительными, позволяя разгонять их с места до 100 км/ч всего за 5,7-секунды.

Еще одной причиной, по которой такие «Лексусы» были названы одними из самых недооцененных спорт-седанов, стала их феноменальная надежность. На протяжении многих лет владельцы GS сталкивались лишь с небольшим количеством технических неисправностей.

Так, к примеру, согласно исследованию агентства «RepairPal», самой серьезной проблемой в случае с Lexus GS400 был скрип подвески, а также загрязнение двигателя из-за больших сервисных интервалов замены масла.

С Lexus GS430 все выглядит даже еще лучше. Единственной неисправностью, на которую жаловались владельцы таких седанов, был выход из строя индикатора проверки двигателя из-за сбоя системы EVAP (улавливания паров бензина).

Общая оценка надежности обеих версий Lexus GS составляет 4,5 звезды из 5 возможных, что делает их чуть ли не идеальными автомобилями в своем классе.