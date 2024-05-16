Nissan хочет возродить внедорожник XTerra: как он может выглядеть

В мире вновь наблюдается спрос на рамные внедорожники, что заставляет многих автопроизводителей не только не отказываться от таких моделей, но и возвращать в жизнь машины, которые уже давно не в строю.

В конце марта этого года в интернете появилась информация о планах Nissan возродить ее внедорожник XTerra. Дизайнеры студии «Digimods Designs» пофантазировали на этот счет, показав, как мог бы выглядеть такой автомобиль.

Что интересно, X-Terra сегодня все еще входит в линейку Nissan, но продается только в Китае и России (под именем Oting Paladin).

Машина выпускается совместным заводом Nissan и Dongfeng в КНР и не имеет ничего общего с оригинальным XTerra, выглядит совершенно иначе, у нее другие размеры, а также собственный двигатель.

Показанный на рендерах внедорожник выделяется дизайном, который ранее достался большинству современных моделей Nissan (к примеру, Nissan Kicks).

Машина выглядит гораздо крупнее, чем оригинал, и обладает сходством с ним только боковым профилем, тогда как передняя и задняя части кузова у нее собственные.

Инсайдеры, знакомые с планами Nissan, пишут, что компания хочет сделать автомобиль «настоящим вездеходом», а также постарается сохранить его доступность.

Никаких подробностей о его технической стороне сейчас, разумеется, нет, но на рендерах машина обозначена как Hybrid, что может намекать на появление под ее капотом гибридной силовой установки.

В случае, если проекту действительно дадут «зеленый свет», то возрожденный внедорожник Nissan бросит вызов Toyota Land Cruiser.