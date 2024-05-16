В Бельгии нашлось два идеальных Volkswagen Beetle, забытых в гараже на десятилетия

Автомобиль VW Beetle (он же «Жук») является не только одной из самых знаменитых машин на планете, но еще и одной из самых продаваемых за всю историю автопрома. За годы производства Beetle разошелся по всему миру тиражом свыше 23 миллионов единиц, войдя в ТОП-5 по этому показателю на 2024 год.

Накануне два экземпляра этой модели случайно обнаружились в одном из сараев в Бельгии, которым владел местный коллекционер. Автомобили простояли там 25 и 17 лет и выделяются тем, что их пробег составляет менее 300 километров.

Фотографиями Beetle из заброшенного ангара поделилось французское издание «L’argus». Первый автомобиль сошел с конвейера в 1999 году и с тех пор успел проехать всего 60 километров. Машина оснащена 1,9-литровым двигателем TDI и выкрашена в черный цвет.

Хэтчбек выглядит так, будто только выехал с завода. Причем как снаружи, так и внутри.

Другой автомобиль из коллекции обладает сложной судьбой, ведь его удалось спасти из поистине экстремальной ситуации.

Речь идет о рестайлинговой версии кабриолета Beetle, который выпустили в 2007 году. Владелец приобрел машину в Париже, но затем уехал в США бросив автомобиль на парковке.

Впоследствии он оказался на штрафстоянке, а после попал на автосвалку, где желтый кабриолет уже готовились утилизировать. Но в какой-то момент об этом узнал бельгийский коллекционер и выкупил машину с пробегом всего в 224 километра за смешные 5 тысяч 500 евро (544 тысячи рублей).