В Китае создали супердешевый пикап с дизайном Land Rover: он стоит всего 230 тысяч рублей

Китайский автопром славится своими недорогими автомобилями, но в большинстве своем это машины, выпущенные неизвестными даже в самой «Поднебесной» компаниями. Одна из таких фирм сегодня сообщила о выходе в продажу нового пикапа, цена которого составляет смешные по нынешним временам 18 тысяч 200 юаней или 230 тысяч рублей по текущему курсу.

Пикап носит замысловатое имя Factory Direct Electric Minicar и работает от электричества. Его создателем заявляет себя компания Shandong Keyu Special Automobile Manufacturing Co., Ltd, или сокращенно Keyu.

Автопроизводитель начал свою деятельность еще в 2012 году, а к 2015-му завершил проект своего первого электрокара – подметально-уборочной машины. Впоследствии модельный ряд Keyu постепенно расширялся и пополнялся бесчисленным количеством транспортных средств от 3-колесных грузовых велосипедов до газонокосилок и пикапов.

Как и полагается ультрабюджетным моделям из КНР, дизайн Factory Direct Electric Minicar вдохновлен иностранным автопроизводителем (в случае с пикапом очевидно сходство с Land Rover).

У машины двухрядная кабина, а также небольшая грузовая платформа, размеры которой не заявлены.

Машинка длиной всего в 3,7-метра оснащена малюсенькими колесами с барабанными тормозами, которые выглядят забавно даже в таких компактных арках, а также обладает дорожным просветом в 165 мм.

На выбор покупателя предложено сразу три варианта двигателей: на 3, 4 или 5 кВт соответственно, позволяющих разгоняться до максимальной скорости в 45 км/ч. Батарея на 200 Ач обеспечивает Factory Direct Electric Minicar запас хода до максимальных 150 километров.