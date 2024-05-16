Новый Suzuki Swift удивил журналистов расходом топлива

Компания Suzuki представила новое поколение своего хэтчбека Swift в конце 2023 года. С тех пор машина успела появиться в Индии, а сейчас готовится выйти в продажу и в других странах. С переходом в свежую генерацию 5-дверка примерила на себя новейший мотор Suzuki, который удивил журналистов своей экономичностью.

Новому Swift достался классический бензиновый ДВС серии Z (индекс Z12E), выдающий 80 лошадиных сил при 5700 оборотов в минуту и 112 Нм крутящего момента при 4300 об/мин.

Связку мотору составила 5-ступенчатая механическая коробка передач или пятидиапазонный гидротрансформаторный «автомат», не блещущий своей современностью, а значит и топливной экономичностью.

Впрочем, как выяснилось в ходе первых живых тестов, о результатах которых сообщил филлипинский офис портала «Top Gear», новый Swift продемонстрировал показатели расхода топлива, которые журналисты назвали «слишком хорошими, чтобы они были правдой».

По подсчетам испытателей, в среднем на преодоление 100 километров пути новый японский хэтчбек тратит 3,9-литра бензина, что оказалось лучше заявленных компанией паспортных характеристик на целых 0,2-литра.

Цены на новый Suzuki Swift в Индии начинаются от 649 тысяч рупий, что эквивалентно сумме чуть дороже 700 тысяч рублей по нынешнему валютному курсу.