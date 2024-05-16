Эта кнопка в салоне автомобиля помогает сэкономить до 8% топлива

Езда на шинах с низким давлением чревата не только повреждениями колесных дисков и самих покрышек, но и может влиять на расход топлива негативным образом. Согласно исследованию одного из британских автомобильных журналов, поездки на машине, давление в шинах которой на 40% ниже рекомендуемого автопроизводителем, сулит увеличением расхода топлива до 8%.

Как не проморгать потерю давления в шинах, которая прямым образом отразится на семейном бюджете, в материале Daily-Motor.Ru.

Большинство современных автомобилей оснащены системой контроля давления в шинах (TPMS или Tire Pressure Monitoring System). Она отвечает за информирование водителя, у которого нет датчиков давления в шинах, о необходимости проверить давление в покрышках.

Система работает через блок ABS и черпает информацию от него о частоте вращения каждого из колес, сопоставляя их между друг другом. Когда давление в одной из шин падает, меняется и частота вращения самого колеса, о чем автомобиль сообщает водителю на приборной панели индикацией в виде «арфы».

Кнопка «SET» со значком подковы, буквой «i» или двумя противоположными стрелками внутри предназначена для того, чтобы устанавливать базовые настройки системы контроля давления в шинах.

Чаще всего клавиша располагается неподалеку от рулевого колеса и позволяет поддерживать давление в шинах в необходимом коридоре, не допуская его сильного падения и, соответственно, последующего увеличения потребления топлива.