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Эта кнопка в салоне автомобиля помогает сэкономить до 8% топлива

Возможно вы не знали о ее предназначении

Текст: Алиса Шашкова
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Езда на шинах с низким давлением чревата не только повреждениями колесных дисков и самих покрышек, но и может влиять на расход топлива негативным образом. Согласно исследованию одного из британских автомобильных журналов, поездки на машине, давление в шинах которой на 40% ниже рекомендуемого автопроизводителем, сулит увеличением расхода топлива до 8%.

Как не проморгать потерю давления в шинах, которая прямым образом отразится на семейном бюджете, в материале Daily-Motor.Ru.

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Большинство современных автомобилей оснащены системой контроля давления в шинах (TPMS или Tire Pressure Monitoring System). Она отвечает за информирование водителя, у которого нет датчиков давления в шинах, о необходимости проверить давление в покрышках.

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Система работает через блок ABS и черпает информацию от него о частоте вращения каждого из колес, сопоставляя их между друг другом. Когда давление в одной из шин падает, меняется и частота вращения самого колеса, о чем автомобиль сообщает водителю на приборной панели индикацией в виде «арфы». 

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Кнопка «SET» со значком подковы, буквой «i» или двумя противоположными стрелками внутри предназначена для того, чтобы устанавливать базовые настройки системы контроля давления в шинах.

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Чаще всего клавиша располагается неподалеку от рулевого колеса и позволяет поддерживать давление в шинах в необходимом коридоре, не допуская его сильного падения и, соответственно, последующего увеличения потребления топлива. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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