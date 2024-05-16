Range Rover с пробегом всего 37 тысяч км бросили в лесу на долгие годы: что о нем известно

По всему миру существует немало брошенных автомобилей, которые вынуждены доживать свой век в гаражах, сараях и иногда даже на дне рек. Информация об их прошлом если и есть, то очень в редких случаях.

Не так давно в Сети появилось видео, в котором продемонстрирован внедорожник Range Rover. Его судьба драматична, ведь машина находится в лесу и никому не нужна уже много лет, хотя когда-то была практически новой.

Британский журнал «CarCheck» провел расследование, выяснив, что показанный на видео блогера «ИМСТОКЗЕ» Range Rover сошел с конвейера в 1987 году.

За годы, пока его эксплуатировали, машина успела проехать всего 37 тысяч километров, так что на момент, когда она оказалась в лесу, автомобиль находится почти в заводском техническом состоянии.

Кузов внедорожника из-за длительного нахождения в природных условиях с повышенной влажностью покрылся слоем грязи и мха. Но, как стало известно журналистам, когда-то эта машина была синего цвета.

Под капотом автомобиля по-прежнему находится 3,5-литровый мотор V8, выдающий 165 лошадиных сил. Когда-то он был способен развивать максимальную скорость в 170 километров в час, но сегодня полностью неисправен. Наклейка на двигателе указывает на то, что в последний раз машина была зарегистрирована в 2005 году.

Подробности того, как внедорожник оказался в таком странном месте и до сих пор остается там, не приводятся. Но вместе с этой машиной неподалеку находятся и другие брошенные автомобили, в том числе Subaru Impreza.