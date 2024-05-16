Новый премиальный седан, который заменит Mazda6, оказался лишь слухом

С тех пор, как Mazda подтвердила, что работает над заднеприводной архитектурой для больших автомобилей, были большие надежды на то, что компания разработает новый премиальный седан с задним приводом. В какой-то момент о таком проекте даже стали писать японские СМИ. Впрочем, похоже, он оказался лишь неподтвержденным слухом.

Накануне Mazda опубликовала годовой отчет, в котором описала запуск кроссовера CX-80 как «завершение» линейки продуктов на платформе Large по всему миру».

Своим заявлением «маздовцы» фактически опровергли сообщения в японской прессе о том, что компания готовит преемника седана Mazda6, построенного этой же «тележке».

Напомним, актуальная переднеприводная «шестерка» появилась в 2012 году и недавно покинула большинство рынков сбыта, включая Японию и Северную Америку.

Надежды на то, что у машины будет сменщик, появились в сентябре 2023 года, когда японский журнал «BestCarWeb» со ссылкой на свои источники сообщил о планах компании разработать 4-дверный спортивный седан с купеобразным силуэтом, который позаимствует моторы и трансмиссии и линейки кроссоверов на платформе Large (CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90).

В случае, если заявление Mazda окажется не оговоркой, то единственным преемником нынешней Mazda6 станет представленный недавно на автосалоне в Пекине электрический седан EZ-6, построенный для Китая на базе рестайлингового Deepal SL03 (на фото выше).