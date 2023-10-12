Уникальный катафалк на базе Nissan President продают по цене Lada Granta

Простые люди ездят на обычных автомобилях, таких как хэтчбеки и минивэны, а некоторые предпочитают классические машины или даже спорткары. Однако существует отдельная категория «чудаков», которые разъезжают по городам на армейских грузовиках, машинах скорой помощи и списанных катафалках. Специально для вторых недавно появилось необычное предложение.

Объявление о продаже Nissan President 1989 года выпуска опубликовали на аукционе «Cars And Bids», но не простого седана, а машины, переделанной в катафалк.

Четырехдверке достался специальный отдел, вмонтированный в багажник, который выполнили в японском стиле миягата.

Сам Nissan President, легший в основу катафалка, является аналогом Toyota Century и очень ценится в «Стране восходящего солнца». Приводит в движение машину 4,4-литровый бензиновый V8, выдающий 197 лошадиных сил. Ассистирует двигателю 3-скоростная автоматическая трансмиссия и задний привод.

Выставленный на продажу в США катафалк обладает пробегом всего в 18 тысяч 600 километров и может уместить на скамейке спереди три человека. Остальное место зарезервировано под усопшего.

Список оснащения машины включает в себя 14-дюймовые колесные диски, систему кондиционирования воздуха и зеркала на крыльях.

На момент написания статьи конечная стоимость лота оценивается в 6 тысяч 777 долларов или 656 тысяч рублей по текущему курсу (эквивалентно цене новой Lada Granta). До конца торгов остается еще 9 часов, так что эта сумма еще может поменяться в большую сторону.