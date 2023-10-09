Самый быстрый Toyota Prius появится в 2024 году – что о нем известно

В ноябре прошлого года компания Toyota представила новое поколение хэтчбека Prius, попутно анонсировав появление его «заряженной» модификации. Прошел почти год и высокопроизводительный вариант от подразделения Gazoo Racing почти готов к премьере. По крайней мере об этом пишут японские СМИ, ссылающиеся на собственные источники внутри Toyota.

В Сети уже появился первый рендер такого «Приуса». На нем машина близка по дизайну к концепту прошлого года, и обладает спортивными бамперами, боковыми юбками, задним антикрылом и колесами большого диаметра, подчеркивающими улучшенные характеристики автомобиля.

Но главными отличиями Prius GRMN от простой версии станет даже не дизайн, а техническая составляющая.

Как пишет издание «BestCar», «заряженный» Prius сможет похвастать модернизированной гибридной силовой установкой (PHEV), а также рядом улучшений по шасси.

Предполагается, что под капотом 5-дверки расположится более мощная версия подключаемого гибридного силового агрегата на базе 2-литрового ДВС, которая в отличие от стоковой версии будет выдавать не 220 лошадиных сил, а целых 302 л.с.

Доработки подвески машины должны включить в себя новые настройки, «заточенные» на управляемость, а также появление у «Приуса» продвинутой тормозной системы, способной справиться с возросшей выходной мощностью.

Кроме того, если верить слухам, в Toyota решили усилить не только шасси автомобиля, но и его кузов. Для этого инженеры используют дополнительную точечную сварку и задействуют новые клеи.

Появления самого быстрого варианта Toyota Prius ждут в 2024 году.