Автомеханик с 55-летним стажем назвал недорогой седан, созданный на века

Скотти Килмер – механик с 55-летним стажем, который регулярно оценивает многие подержанные автомобили, представленные на американском рынке. В одном из своих последних видео, опубликованных на YouTube, знаменитый «сервисмен» назвал доступный седан, который по надежности способен противостоять даже легендарной Toyota Corolla.

Им оказалась корейская 4-дверка под названием Kia Forte образца 2017 года. В России такие машины известны под названием Kia Cerato.

По словам Килмера, 2-литровый 16-клапанный мотор DOHC седана «Форте» обладает высоким уровнем надежности и не склонен к «поеданию» масла даже на пробегах свыше 100 тысяч километров.

При этом он не советует более ранние экземпляры Forte, которые сходили с конвейера до 2017 года из-за плохой статистики по отказам в них двигателей.

Как утверждает американский блогер-автомеханик, эта модель Kia хороша как для ежедневных поездок на работу, так и для того, чтобы использовать ее в такси.

Машина обладает автоматической коробкой передач с плавным переключением, а также вместительным салоном и хорошим оснащением.

Резюмируя, в своем видео эксперт называет Kia Forte 2017 года автомобилем, который способен не доставлять проблем своему владельцу на протяжении многих лет, а также отличной альтернативой Toyota Corolla для тех, у кого ограничен бюджет.