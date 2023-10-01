Раскрыты самые надежные кроссоверы и внедорожники Toyota в истории: вы удивитесь списку

Американский автомобильный журнал «HotCars» периодически публикует любопытные рейтинги, в которых основывается на множество авторитетных источников. Среди них: JD Power, Kelley Blue Book (KBB), Edmunds, Repairpal, CarEdge, Car Complaints and Consumer Reports (CR).

На этот раз они вновь проделали огромную работу, решив выявить, какие кроссоверы и внедорожники Toyota можно назвать самыми надежными за всю историю этого японского бренда.

В новом рейтинге, раскрывающем наиболее надежные кроссоверы и внедорожники Toyota в истории, первая строчка неожиданно досталась Toyota Venza 2014 года выпуска. Помимо отсутствия технических проблем эксперты похвалили эту модель за относительно низкие затраты на обслуживание – в среднем в год это от 440 до 538 долларов.

Второе место досталось одной из самых популярных моделей марки, которая отлично распространена в России – Toyota RAV4 2013 года выпуска. Кроме надежности этот «паркетник» японцев обладает высокой рыночной ликвидностью и лучшей остаточной стоимостью.

Замкнул тройку самых надежных кроссоверов и внедорожников «Тойоты» в истории вседорожник Highlander 2007 года выпуска.

Общий рейтинг выглядит следующим образом:

1 место – Toyota Venza 2014 года

2 место – Toyota RAV4 2013 года

3 место – Toyota Highlander 2007 года

4 место – Toyota 4Runner 2008 года

5 место – Toyota RAV4 2016 года

6 место – Toyota Land Cruiser 2021 года

7 место – Toyota Corolla Cross 2022 года

8 место – Toyota Land Cruiser 2000 года

9 место – Toyota RAV4 2018 года

10 место – Toyota 4Runner 2017 года

11 место – Toyota Highlander 2018 года

12 место – Toyota Sequoia 2020 года выпуска.

Тоже немного удивлены списком? Выходит, что самые надежные Toyota в истории были выпущены в последние годы? Особенно здесь смущает то, что всем известный старый Land Cruiser оказывается менее надежным, нежели свежий Land Cruiser 2021 года.

Кроме того, возникает закономерный вопрос: а где славный Hilux, который многими считается одним из самых долговечных пикапов в мире?