Новый седан Volkswagen оценили в России в 2 раза дороже, чем в стране его производства

Компания Volkswagen приостановила свой бизнес в России практически сразу после начала всем хорошо известных событий. Впоследствии немцы продали все свои активы в РФ автодилеру «Авилону» и ушли из страны. Таким образом, теперь все «Фольксвагены», попадающие к нам, являются параллельно импортированными, а торговлей ими занимаются «серые» дилеры.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, недавно на российском рынке появилась свежая партия седанов Volkswagen Bora. Это автомобили 2023 года выпуска, собранные на совместном предприятии FAW и Volkswagen в «Поднебесной».

Машина представляет собой классическую 4-дверку VW, построенную на платформе MQB, но с рядом упрощений. В частности, вместо традиционной независимой задней подвески для машин, созданных на этой архитектуре, в ней используется полузависимое заднее шасси.

Длина седана равна 4,7-метрам, ширина – 1,8-метрам, высота – 1,5-метрам, а расстояние между осями составляет 2,7-метра.

Приводит в движение такие автомобили 1,5-литровый атмосферный бензиновый мотор, выдающий 113 лошадиных сил. Связку ему составляет автоматическая коробка передач. Помимо этого тандема доступен и вариант с 1,4-литровым турбомотором на 150 «сил», агрегатированным роботизированной трансмиссией.

В «Поднебесной» Volkswagen Bora входит в ТОП-3 самых продаваемых автомобилей немецкой марки, собранных на местных заводах. И неспроста. За такие седаны там просят от 76 тысяч юаней или 1 миллион рублей. Это даже дешевле, чем в России стоят новые Lada Vesta, которые классом ниже таких «Фольксвагенов».

В России же параллельно импортированные машины оценили в два раза дороже. Их продают минимум за 2 миллиона рублей.