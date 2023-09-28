Mazda отличила дебют своего нового большого кроссовера CX-80

Грядущий преемник модели Mazda СX-9, для которого уже определили индекс CX-80, будет представлен гораздо позднее, чем предполагалось ранее. По информации японской прессы, новый большой вседорожник «Мазды» появится не раньше первого квартала 2024 года.

Изначально предполагалось, что Mazda CX-80 дебютирует в сентябре 2023 года и присоединится к CX-90 в качестве пары больших кроссоверов с оглядкой на премиум, которые заменят CX-9.

Однако теперь, как пишет японское инсайдерской издание «Best Car», планы у «Мазды» изменились и машину покажут в лучшем случае через 3 месяца.

С чем оказался связан перенос премьеры одной из самых потенциально дорогих моделей японской компании – не уточняется.

Напомним, кроссовер CX-80 должен стать 3-рядным аналогом уже продающегося на мировом рынке «паркетника» CX-60. Машина получит те же габариты, что и CX-90, но будет отличаться от него дизайном и оснащением.

Под капотом автомобиля ожидают появления 2,5-литровой бензиновой «четверки», работающей в паре с электромотором, а также 3,3-литровой рядной бензиновой «турбошестерки» и дизеля. Максимальная отдача этой линейки составит 350 лошадиных сил.