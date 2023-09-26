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Новое поколение Toyota RAV4 примерит дизайн Land Cruiser 250? Первые изображения

Дебют кроссовера состоится в 2025 году

Текст: Алексей Шмидт
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Текущее, пятое по счету поколение популярного «тойотовского» кроссовера RAV4 было представлено в начале 2018 года. С тех пор минуло уже пять лет, а это значит, что в Японии уже во всю работают над новой генерацией этой модели. 

Как он может выглядеть показал независимый дизайнер с ником «Theottle», опубликовавший собственный взгляд на перспективную новинку «Тойоты» на страницах британского журнала «WhichCar?».

По мнению автомобильного художника, а также редакции авторитетного издания, шестое поколение RAV4 вполне может пережить кардинальное изменение с точки зрения дизайна, который и без того сильно поменялся с переходом модели в пятую генерацию.

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Главной отличительной чертой свежего «Рафика» станет более брутальный кузов, а также передняя часть, роднящая его с недавно представленным внедорожником Toyota Land Cruiser 250 (новый Prado).

Машине могут достаться прямоугольные фары, радиаторная решетка такой же формы, а также две строгие серые накладки на бампере. 

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Что касается кормы, то здесь переменам подвергнется пятая дверь, получившая более прямую форму, бампер, а также фонари, которые из горизонтальных превратятся в вертикальные. 

В качестве платформы для новинки с большой вероятностью будет использована текущая архитектура TNGA с незначительными изменениями, которые частично могут затронуть моторную гамму кроссовера. В ней ожидается замена простого 2,5-литрового бензинового ДВС на гибридный.

Премьера нового Toyota RAV4 должна состояться в 2025 году. 

Источник:WhichCar
Фото:Theottle

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