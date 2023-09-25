Renault выпустит абсолютно новый седан и универсал под брендом Dacia в 2026 году 

Румынская марка Dacia, входящая в состав концерна Renault, во всю работает над тем, чтобы покорить сегмент С-класса. Новая стратегия бюджетного суббренда включает в себя выпуск во второй половине 2025 года нового семейного кроссовера Bigster, который предложат как в 5-местной, так и 7-местной версии.

Но амбиции Dacia на этом не заканчиваются. Как выяснилось накануне, в 2026 году последуют еще две новые модели, подробностей о которых пока совсем мало.

Как пишет издание «L’Argus», проект С-Neo (именно так его называют в Dacia) предусматривает создание новой недорогой модели, которая также расположится в сегменте C-класса, но будет представлять собой не кроссовер, а седан (заводской индекс B1320) и универсал (K1320).

В основу машин ляжет та же платформа, на которой построят Bigster (CMF-B). Судя по опубликованным в Сети эскизам одной из новинок, машина получит черты, роднящие ее с вышеназванным кроссовером, включая узкую оптику, состыкованную с необычной радиаторной решеткой, а также рубленные формы кузова.

В отличие от многих своих конкурентов, в Dacia не спешат полностью переходить на электричество, а это значит что ей достанутся как традиционные турбомоторы, так и гибридные силовые установки мощностью от 140 до 160 лошадиных сил.

Выпуском новых седана и универсала Dacia должен заняться завод компании в Миовени (Румыния), помимо которого также рассматривается площадка Renault Group в Ново-Место (Словения).