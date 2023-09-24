Раскрыты недорогие кроссоверы, которые прочны и надежны

Спрос на кроссоверы и внедорожники в последние годы серьезно вырос, что заставило многих автопроизводителей активно создавать всё новые и новые модели с целью заполнения всех мыслимых и немыслимых ниш.

Многие покупатели по-прежнему уделяют большое внимание надежности автомобилей. Таким образом, этот показатель наряду с ценой остается одним из наиболее важных при выборе того или иного автомобиля.

Журналисты американского издания «HotCars», взяв за основу исследование местного авторитетного агентства «J.D.Power», назвали 12 кроссоверов бюджетного класса, которые прочны и надежны.

Список по возрастанию оценки качества и надежности:

12) Honda HR-V 2023 (от 24 тысяч 100 долларов или 2,3 млн рублей) – 75 баллов из 100;

11) Toyota RAV4 2023 (от 28 тысяч 275 долларов или 2,7 млн рублей) – 81 балл из 100;

10) Subaru Crosstrek 2023 (от 24 тысяч 995 долларов или 2,4 млн рублей) – 81 балл из 100;

9) Toyota Corolla Cross 2023 (от 23 тысяч 610 долларов или 2,2 млн рублей) – 82 балла из 100;

8) Hyundai Venue 2023 (19 тысяч 650 долларов или 1,9 млн рублей) – 82 балла из 100;

7) Kia Seltos 2023 (24 тысяч 390 долларов или 2,3 млн рублей) – 82 балла из 100;

6) Honda CR-V 2023 (29 тысяч 500 долларов или 2,8 млн рублей) – 82 балла из 100;

5) Hyundai Kona 2023 (от 23 тысяч 475 долларов или 2,2 млн рублей) – 83 балла из 100;

4) Subaru Forester 2023 (27 тысяч 620 долларов или 2,7 млн рублей) – 84 балла из 100;

3) Nissan Kicks 2023 (от 20 тысяч 590 долларов или 2 млн рублей) – 85 баллов из 100;

2) Chevrolet Trailblazer 2023 (от 23 тысяч 395 долларов или 2,2 млн рублей) – 86 баллов из 100;

1) Kia Soul 2023 (19 тысяч 990 долларов или 1,9 млн рублей) – оценка качества и надежности 87 баллов из 100.