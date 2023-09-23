Американский механик с 55-летним стажем назвал худшие и лучшие автомобили для покупки в подержанном состоянии

Автомеханик Скотти Килмер из США, работающий с автомобилями и их двигателями на протяжении уже 55 лет, владеет собственным каналом на YouTube с 5,9 миллиона подписчиков. В своих роликах он часто раскрывает любопытные лайфхаки, а также называет как худшие, так и лучшие по его мнению автомобили.

В очередном сюжете Килмер раскритиковал журналистов за то, что они часто включают в список лучших автомобилей машины компании Chrysler:

«Я взглянул на ТОП-5 в Интернете и был удивлен, когда нашел там продукцию Chrysler. Каждый механик знает, что автомобили этой компании являются одними из худших в мире».

Ответом на все эти рейтинги Килмер составил собственный список лучших машин, которые по его мнению надежны и стоят своих денег.

Открыл пятерку Honda Accord 2012 года. Строчкой ниже расположился Ford Fusion тех же лет.

Бронза досталась Honda Civic 2013 года выпуска, серебро – Toyota Corolla 2012-го производственного года. Тогда как лучшим выбором для покупки в подержанном состоянии по мнению опытного американского автомеханика является Toyota Camry 2011 года выпуска.

В своем видео он очень лестно отзывался обо всех «Тойотах», отметив, что они способны работать бесконечно долго. Правда только в случае, если о них заботятся владельцы.