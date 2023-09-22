Раскрыты самые проблемные бензиновые автомобили на «вторичке»

Самый продаваемый тип нового автомобиля по статистике – бензиновый. Выбор таких машин велик и на вторичном рынке, где порой можно нарваться на экземпляр, который создаст своему владельцу серьёзные проблемы и потребует значительных финансовых затрат на их устранение.

Журналисты британского издания «WhatCar», основываясь на отзывах владельцев автомобилей в стране, составили список из самых ненадежных бензиновых автомобилей на «вторичке».

Mini Cooper (2007-2014)

Несмотря на то, что многие новые модели Mini с точки зрения надежности демонстрируют себя весьма неплохо, конкретно с этим поколением хэтчбека все не заладилось с самого начала. Большая часть проблем пришлась как раз на бензиновую версию (48%), которая страдала от неисправностей двигателя и электрики. Рейтинг надежности – 71,5%.

Skoda Octavia (2004-2013)

Чуть хуже обстоят дела с популярным «чехом», который точно так же в бензиновой версии собрал гораздо больше поломок, нежели в дизельном варианте (47% против 33% соответственно). Основные жалобы со стороны владельцев таких «Октавий» пришлись на их двигатели, электрику, не связанную с силовыми агрегатами, а также подвеску. Рейтинг надежности – 71,2%.

Nissan Micra (2010-2016)

Nissan никогда не обладал репутацией компании, которая выпускает «неубиваемые» автомобили. Причем как раз Micra оказалась его самой «слабой» моделью. Владельцы таких машин в «Туманном Альбионе» жаловались на то, что в 47% их автомобилей обнаруживались те или иные проблемы.

В 29% случаев это были неисправности подвески, а в 24% – поломки бензинового двигателя или его электрических систем. Рейтинг надежности – 66,4%.

Nissan Qashqai (2014-2021)

Бензиновые «Кашкаи» оказались гораздо менее надежными, чем дизельные. Соотношение технических проблем в них составило 43 процента против 30 соответственно.

Наиболее частой причиной поломок в кроссоверах, работающих на традиционном топливе, был двигатель и электрика, за которыми следовали неисправности кондиционера и аккумуляторной батареи. Рейтинг надежности – 64,4%.

Mercedes-Benz C-Class (2014-2021)

Такие «Мерседесы» ломались в Великобритании в 46% случаев в версии с бензиновыми моторами и в 44% с дизельными. Самой распространенной проблемой были двигатели, а также электрика и выхлопная система машин. Рейтинг надежности – 54,9%.

Vauxhall Astra (2009-2015)

Наиболее проблемным автомобилем на вторичном рынке с бензиновым мотором британцы назвали хэтчбек Astra.

Порядка 44% владельцев машин с таким мотором жаловались на различные поломки, где наиболее упоминаемыми неисправностями назывались выход из строя: двигателя, кондиционера, аккумулятора, электрики, выхлопа, коробки передач, сцепления и подвески.