Раскрыты 10 автомобилей, которые способны пережить своих владельцев

Надёжность всегда входила в ТОП ключевых показателей, которые покупатели учитывали при выборе того или иного автомобиля.

Очередной рейтинг самых крепких машин накануне опубликовали журналисты американского издания «CarBuzz». Разумеется, большая часть из них была создана в Японии.

На первую строчку автомобилей, способных пережить своего владельца, поставили Lexus LS 400. Утверждается, что машину построили по таким высоким стандартам, что ее практически невозможно вывести из строя.

Серебро досталось пикапу Toyota Hilux, который на протяжении целого года пытались «убить» в журнале TopGear, но в итоге потерпели в этом неудачу. Причем наиболее надежным считается шестое поколение этой модели, выпускавшееся в период с 1997 по 2004 годы.

Замкнула тройку лидеров в этом ТОП-е четырехдверка Toyota Camry, которую американцы и вовсе назвали современным аналогом Mercedes-Benz W124 по простоте и безотказности. Этот же вывод можно экстраполировать и на ее родственницу под маркой Lexus (седан ES).

Далее в списке самых крепких автомобилей на планете расположились также: Mercedes-Benz E-Class (W124), Honda Civic, Subaru Legacy, Chevrolet Suburban, Volkswagen Beetle, Citroen 2CV, а замкнула десятку Mazda Miata.