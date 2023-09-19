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Новейшую Toyota Camry (XV80) показали на первых изображениях 

Премьера в 2024 году

Текст: Алексей Шмидт
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Несмотря на то, что недавно Toyota анонсировала снять седан Camry с производства в Японии, на зарубежных рынках автомобиль будет продаваться и дальше и даже вскоре сменит там поколение. 

Какие внешние изменения ждут эту модель в девятой по счету генерации показали независимые дизайнеры из студии «Halo oto». 

По мнению автомобильных художников, новая Camry (XV80) должна заметно преобразиться по сравнению с предшественницей. Фронтальная часть кузова знаменитой 4-дверки может получить другой капот, фары, решетку радиатора и бампер. 

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Примерно так же будут обстоять дела с кормой машины, где ожидается появление других фонарей, более агрессивного бампера с бутафорским диффузором, патрубков выхлопа новой формы и компактного спойлера на крышке багажника. 

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Как может измениться салон седана – не уточняется, но, скорее всего, серьезные пертурбации ждут и его.

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В качестве архитектуры для новой «Камри» должна выступить платформа TNGA-K, на которой было построено актуальное поколение этой модели. В таком случае список двигателей одного из самых популярных седанов D-класса включит в себя хорошо известный 2,5-литровый бензиновый мотор, а также гибридную силовую установку, но в уже модернизированном варианте.

А вот появления 3,5-литрового V6 под капотом новой Camry ждать не стоит. Вместо него в флагманской легковушке Toyota практически наверняка задействуют 2,4-литровую «наддувную четверку» на 265 лошадиных сил.

Официальная премьера новой Camry запланирована на 2024 год. 

Фото:Halo oto

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