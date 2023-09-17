Стало известно, как может выглядеть новый рамный внедорожник Toyota

Fortuner – один из нескольких рамных внедорожников в линейке компании Toyota, который пользуется высоким спросом на рынках Азии. Своеобразная замена Land Cruiser Prado в текущем поколении появилась в далеком 2015 году, а спустя 5 лет пережила плановую модернизацию.

Сейчас в «Тойоте» разрабатывают следующее поколение Fortuner. Как может выглядеть такой автомобиль показали независимые дизайнеры из ателье «SRK Designs».

В основу рендера легли шпионские снимки, которые ранее несколько раз появлялись в открытом доступе. На них свежий Fortuner представал в плотном камуфляже, не позволяющим рассмотреть все готовящиеся изменения в его экстерьере.

Тем не менее автомобильные художники уверены, что этот «рамник» Toyota если и поменяется, то незначительно.

На единственном рендере (изображение выше) можно заметить, что визуализации машины досталась слегка переработанная передняя часть кузова с радиаторной решеткой в стиле Lexus, а также другими фарами, бампером и пересмотренными корпусами противотуманных фонарей.

Дополнением к общему внешнему виду автомобиля должна стать громоздкая губа, защищающая бампер от царапин, и придающая «передку» внедорожника большей брутальности.

Ожидается, что новый Fortuner сохранит актуальную платформу IMV, которую он сейчас делит с пикапом Hilux, а также все свои текущие внедорожные атрибуты, включая крепкую раму.

Вместе с ней машине достанется та же линейка силовых агрегатов, что и у нынешнего внедорожника – это 2,7-литровый бензиновый и 2,8-литровый дизельный двигатели мощностью 166 и 177 лошадиных сил соответственно. Связку им составит 5-скоростная МКПП или 6-диапазонный «автомат».

Официальная премьера нового Fortuner может состояться до конца этого года.