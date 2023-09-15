Британцы назвали представительский седан, от которого стоит держаться подальше

Несмотря на общую тенденцию к тому, что седаны становятся всё менее популярны на мировом рынке, уступая свои позиции кроссоверам и внедорожникам, легковые 4-дверки представительского класса по-прежнему пользуются внушительным спросом среди покупателей.

Один из автомобилей этого сегмента, который не стоит того, чтобы тратить на него свое время при покупке на «вторичке», назвали журналисты британского издания «WhatCar».

Попутно они раскрыли десятку лучших седанов D-класса на рынке «Туманного Альбиона».

Худшим выбором в этом классе по мнению авторов в зарубежной прессе был назван Infiniti Q50.

Утверждается, что он «прожорлив» к топливу, обладает низкой шумозиляцией, а также невнятным рулевым управлением и странной работой подвески.

Что касается списка лучших предложений в этом сегменте, то в него вошли такие модели как: Audi A5 Sportback, Mazda6, Alfa Romeo Giulia, Jaguar XE, Audi A3, Tesla Model 3, Volkswagen Passat, Skoda Superb и Audi A4.

А возглавил этот список BMW 3-Series, названный лучшим представительским седаном, который определенно стоит своих денег на вторичном рынке.